Erzurum'da askeri karargahta yangın

Erzurum'da 9. Kolordu Komutanlığına bağlı Karargah Destek Grup Komutanlığındaki boş depoda çıkan yangın söndürüldü.

Havuzbaşı Kent Meydanı karşısında yer alan komutanlığın yerleşkesi içerisinde bulunan ve kullanılmadığı belirtilen boş depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çatıya da sıçrayan yangına ilk müdahale askeri birlikteki askerlerce yapıldı.



Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.



Yangında depoda küçük çapta hasar oluştu.