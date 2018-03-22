Erzurum'da 5 Öğretmenin "FETÖ" Davasında Karar

Erzurum'da 5 eski öğretmen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan yargılandı.

Erzurum'da, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i savunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve AK Parti'ye hakaretlerde bulunduğu iddia edilen eski öğretmen Cevdet Arslan'ın da yer aldığı 5 eski öğretmenin "terör örgütü üyesi" olmak suçundan yargılandığı davada sanıklardan Ufuk Gürbüz, Arslan ve Abdullah Keleş 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ufuk Gürbüz ve Abdullah Keleş, tutuksuz yargılanan sanıklar Cevdet Arslan ve Mustafa Koçak ile avukatlar katıldı. Tutuksuz sanık Ahmet Ziyaeddin Çelenkoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Arslan, Gürbüz, Koçak ve Keleş'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, diğer sanık Çelenkoğlu'nun ise dosyasının ayrılmasını talep etti.

Savcı ayrıca tutuklu sanıklardan Keleş'in hakkındaki delil durumu ve suçun katalog suçlardan olmasından dolayı hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Gürbüz'ün ise tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Sanık Gürbüz, son sözü olarak, "Benden terörist olmaz. Devletimin adaletine güveniyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da son sözlerinde beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ufuk Gürbüz, Cevdet Arslan ve Abdullah Keleş'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Mustafa Koçak hakkında beraat kararı veren heyet, diğer sanık Ahmet Ziyaeddin Çelenkoğlu'nun dosyasın ayırdı.

Heyet ayrıca tutuklu sanıklardan Gürbüz'ün tahliyesine, Keleş'in ise hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tamamı eski öğretmen ve örgütle ilişkili Aktif Eğitim Sendikası üyesi olan sanıklardan Ahmet Ziyaeddin Çelenkoğlu ve Ufuk Gürbüz'ün cemaat sohbetlerine katıldığı belirtilerek, bu kişilerden söz konusu yapıya ait yayın organlarının ele geçirildiği aktarılıyordu.

İddianamede, hakkında Oltu İmam Hatip Lisesinin ihalelerini örgüt yanlılarının alması için çaba sarf ettiği, himmet ve cemaat toplantıları düzenlediği, radikal şekilde Fetullah Gülen bağlısı olduğu, Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve FETÖ'yü savunduğundan hakkında disiplin soruşturmaları açılan eski Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Cevdet Arslan'ın ise Gülen'i savunarak hükümet ve AK Parti'ye hakaretlerde bulunduğu, 17-25 Aralık sürecinden sonra da FETÖ'yü savunmaya devam ettiği kaydediliyordu.

Bir soruşturma çerçevesinde açığa alınan bir cumhuriyet savcısının damadı olan Arslan'ın, köylere giderek Gülen lehine sohbetler düzenlendiği, örgüt lehine çalışmalar yaptığı ve para yardımlarında bulunduğu anlatılan iddianamede, bu sanığın söz konusu yapının Oltu ilçesinde ileri gelenlerinden biri olduğu ifade ediliyordu.

İddianamede, Aktif Eğitim Sendikasının Oltu temsilci olan Abdullah Keleş'in adreslerindeki aramada örgüte ait birçok yayın ele geçirildiği belirtilerek, özellikle örgüt elebaşı Gülen'in ismi yazılı tablonun Keleş'in evinin duvarında asılı olduğuna işaret ediliyordu.

Mustafa Koçak'ın da örgütün sohbet ve himmet toplantılarına sık sık katıldığı, 17-25 Aralık sürecinden sonra hükümet aleyhine konuştuğu, hem sosyal medyada hem de toplum içinde FETÖ'yü savunan söylemlerde bulunduğu, Bank Asya'ya para yatırdığı, diğer öğretmen ve öğrencileri cemaate yönlendirdiği anlatılan iddianamede, sanığın Gülen'in isminin yazılı olduğu bir broşürü duvarına astığı bildiriliyordu.

İddianamede, sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Kaynak: AA