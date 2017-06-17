Erzurum'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Erzurum'da Şenkaya ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Bu kapsamda güvenlik güçlerince Şenkaya'da faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İcra edilen Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek 17-19 operasyonunda 17 Haziran'da saat 10.00 sıralarında Şenkaya ilçesinin Çamlıalan kırsalında terör örgütü mensupları ile temas sağlamıştır. Çatışma sonucunda 3 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiş olup operasyon devam etmektedir. Operasyonda birer kanas, biksi ve kalaşnikof silah ile silahlara ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."



Öte yandan, güvenlik güçlerinin bölgede yürüttükleri operasyon sırasında önceki gün bir terörist etkisiz hale getirilmiş, bu teröristin arananlar listesinde gri kategoride yer alan sözde Şenkaya-Göle birim sorumlusu olduğu belirlenmişti.