Erzurum'da '1001 Hatim' okunmasına başlandı

Erzurum'da, yaklaşık 500 yıldır sürdürülen bir gelenek olan camilerde "1001 Hatim" okunmasına başlandı.

Erzurum'da, yaklaşık 500 yıllık bir gelenek olan ve İslam alimi Pir Ali Baba tarafından başlatılan "1001 Hatim"lerin okunmasına başlandı.



Kentte, İslam alimi Pir Ali Baba tarafından başlatılan "1001 hatim" okunması geleneği çerçevesinde camilerde hatim okunmasına başlanması dolayısıyla Pir Ali Baba Türbesi önünde program düzenlendi.



Programa, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Müftü Vekili Celal Büyük, din görevlileri ve Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklar ile vatandaşlar katıldı.



Vali Azizoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in insanlık için şifa ve rahmet olduğunu ifade ederek, Pir Ali Baba'nın yaklaşık 500 yıl önce Erzurumlu insanların beladan, musibetten, depremden, afet ve kötülüklerden korunması için "1001 Hatim" geleneğini başlattığını hatırlattı.



Erzurumluların bu geleneği 500 yıldır devam ettirdiğini anlatan Azizoğlu, "Kur-an'ı Kerim'in mana ve ruhuna uygun olarak yapılan bu faaliyet, bundan sonra da yüzyıllarca devam edecektir. Bu rahmet ve şifayla Erzurum'un, ülkemizin ve bütün İslam aleminin belalardan, sıkıntılardan, savaştan korumasını niyaz ediyorum. Bugün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı hakim. İnşallah bu 1001 hatimle bütün kan ve gözyaşı İslam coğrafyasında sona erer. İnşallah Halep'te ağlayan insanların gözyaşı diner." dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de İslam aleminin kötülükten korunması için dua ettiklerini söyledi.



Konuşmaların ardından Lala Paşa Camisi İmam hatibi hafız Emrullah Kaçar'ın, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Müftü Vekili Büyük, dua okudu.



Ardından katılımcıların tekbirleri eşliğinde bir araya gelen 4 at üzerindeki hafızlar, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemde hafızlarla at üstünde Kur-an'ı Kerim okuyarak şehri dolaşmasını canlandırdı.



Kentteki tüm camilerde sabah namazında din görevlilerinin ve halkın katılımıyla başlayan "1001 Hatim" okunması, 13 Ocak 2017 Cuma günü Ulu Cami'de erkek cemaate, 14 Ocak 2017 Cumartesi de aynı camide kadın cemaate yönelik hatim okunmasıyla sona erecek.

Kaynak: AA