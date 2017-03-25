Erzurum 25. Kış Olimpiyatları'na talip

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum, Erzincan ve Kars, başlatılan kampanya ile 2026 yılında yapılacak 25. Kış Olimpiyatları'nda ev sahipliğini hedefliyor.

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erzurum, Erzincan ve Kars, 2026 yılında düzenlenecek 25. Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak istiyor.



Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin yanı sıra atlama kuleleri ile buz sporları salonları gibi önemli tesislerin bulunduğu Erzurum, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade) ile 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF 2017) ev sahipliği yapmıştı.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Erzurum'da, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Erzurum, Erzincan ve Sarıkamış'ta gerçekleştirilmesi için çalışma yapacaklarını belirtmişti.



AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, bu organizasyonlardan elde edilen deneyim ve sağlanan başarı üzerine, 25. Kış Olimpiyatları için bir kampanya başlattı. Ilıcalı, Universiade 2011 ile EYOF 2017'de Erzurum'un uluslararası kış organizasyonlarında kendini ispatladığını vurgulayarak, Erzurum'un, Erzincan ve Sarıkamış ile 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday olması için çalışacağını söyledi.



"ERZURUM KENDİSİNİ BU KONUDA İSPAT ETTİ"



Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 2026 Kış Olimpiyatları'nın Türkiye'de yapılmasına karar verildikten sonra Erzurum merkezli olmak üzere Erzincan ve Kars'ta düzenlenmesine talip olduklarını dile getirdi.



Erzurum'un 2011'de Universiade döneminde olimpik altyapıya kavuştuğunun altını çizen Azizoğlu, "EYOF'u Erzurum'da yaptık. Çok başarılı bir organizasyon oldu ve 34 ülkeden sporcular katıldı. Erzurum, büyük çaplı organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek hem bilgi birikimine hem de altyapıya hazır olduğunu ispat etti." dedi.





