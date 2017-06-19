Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Erzincan merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzincan merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.



Bazıları terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması "Bylock" kullanıcısı olan esnaf, memur ve işadamlarından oluşan zanlılar daha sonra polislerce Erzincan Adliyesine götürüldü.



Soruşturma çerçevesinde 3 zanlının da arandığı belirtildi.