Erzincan-İzmir uçak seferleri başladı

Haftada 3 gün yapılması planlanan Erzincan-İzmir uçak seferleri için Erzincan Havalimanında karşılama töreni düzenlendi.

Haftada 3 gün yapılması planlanan Erzincan-İzmir uçak seferleri başladı.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 18.05’te Erzincan'a hareket eden ilk uçak, saat 20.05'te 139 yolcusu ile Erzincan Havalimanına iniş yaptı.



Uçak, aprona girişi esnasında iki itfaiye aracının püskürttüğü suyun altından geçti.



Erzincan Havalimanı Müdürü Levent Akkuş ve idareci kadrosu tarafından çiçeklerle karşılanan uçak kaptanı ve personeline, Erzincan yöresine ait meşhur tulum peyniri hediye edildi.

"SEFERLERE SAHİP ÇIKALIM"



Erzincan AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, uçak seferlerine sahip çıkılması gerektiğini belirtti.



Erzincan'ın artık karadan, havadan ve kısa süre sonrada yüksek hızlı trenle ulaşılabilecek bir il olacağını kaydeden Bayram, "Ulaşımın ve iletişim geliştiği yer zenginlik demektir, kültür demektir. Bu hizmetin ayakta kalabilmesi Erzincanlı hemşehrilerimizin sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. Ben bu uçuşların şehrimize ve hemşehrilerimize uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum." dedi



Erzincan-İzmir arasındaki seferler, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün gerçekleştirilecek.