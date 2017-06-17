Ertuğrul Sağlam'ın annesi yoğun bakımda

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın annesi Bolu'da yoğun bakıma alındı.

Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle başvurduğu Akçakoca Devlet Hastanesi'nden Bolu'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.



Gece saatlerinde ambulansla Bolu'ya getirilen Sağlam, ilk muayenesinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesine yatırıldı.



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, annesinin rahatsızlığını öğrenerek hastaneye geldi.



Bir süre hastanede bekleyen ve doktorlardan annesinin sağlık durumu hakkında bilgi alan Sağlam, daha sonra buradan ayrıldı.



Gazetecilere açıklama yapmayan Sağlam, "Annenizin durumu nasıl?" sorusuna "Durumu çok iyi değil." yanıtını verdi.