Ertuğrul Sağlam'ın anlaştığı süper lig ekibi
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.
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