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17 Ocak 2017 23:27 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2017 23:38

Ertuğrul Sağlam'ın anlaştığı süper lig ekibi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurdu.

Ertuğrul Sağlam'ın anlaştığı süper lig ekibi

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Etiketler: Ertuğrul Sağlam


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