Ertuğrul Sağlam'dan Aytemiz Alanyaspor açıklaması

Teknik direktör Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu." dedi.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Aytemiz Alanyaspor ile yaptıkları görüşmelerin, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son bulduğunu söyledi.



Sağlam, yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Aytemiz Alanyaspor yöneticileriyle İstanbul'da görüşme yaptıklarını anımsattı.



Görüşmenin olumlu sonuçlanmadığını dile getiren Sağlam, "Aytemiz Alanyaspor ile yaptığımız görüşmeler, belirli konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle son buldu. Göstermiş oldukları ilgiden dolayı Aytemiz Alanyaspor yönetimine ve taraftarına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum." dedi.



ALANYASPOR KULÜBÜ'NDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Alanyaspor Kulübü, imza aşamasında yaşanan sorunlar nedeniyle teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı.



Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Hüseyin Kalpar'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı bildirildi.



Açıklamada, "Kulübümüzün teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptığı görüşmeler, imza aşamasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sonlandırılmıştır." denildi.



Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, dün akşam teknik direktörlük görevine Ertuğrul Sağlam'ı getirdiklerini duyurmuştu.