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27 Haziran 2017 20:08 | Son Güncelleme: 27 Haziran 2017 20:10

Ertuğrul Sağlam taziyeleri kabul etti

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hayatını kaybeden annesi Fatma Sağlam'ın (74) cenazesi, Düzce'nin Akçakoca ilçesine getirildi.

Ertuğrul Sağlam taziyeleri kabul etti

Fatma Sağlam'ın cenazesi, Beyhanlı Köyü'ndeki aile evine getirilirken, Ertuğrul Sağlam burada taziyeleri kabul etti. Sağlam'ın, gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenazenin, yarın öğle namazına müteakip Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Beyhanlı Köyü'nde defnedileceği öğrenildi.

Etiketler: Ertuğrul Sağlam


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