Ersun Yanal 61. galibiyetin peşinde

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde, teknik direktör Yanal yönetimindeki 127. resmi maçında 61. galibiyeti elde edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 20 Şubat Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyete ulaşacak.



Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla 127. resmi maçına çıkacak.



Karadeniz ekibi, Yanal ile Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda olmak üzere 126 resmi maçta 60 galibiyet, 27 beraberlik, 39 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 47.61'lik galibiyet yüzdesi yakaladı.



Yanal, bordo-mavili takımın Aytemiz Alanyaspor'u yenmesi halinde galibiyet sayısında Trabzon'un plakası olan 61 rakamına ulaşmış olacak.