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26 Ocak 2017 12:53 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2017 12:56

Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın, transferi için görüşmelere başladığı Ersan Adem Gülüm sağlık kontrolünden geçti.

Ersan Gülüm sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre tecrübeli savunma oyuncusu, Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Ersan Adem Gülüm; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Etiketler: Beşiktaştransferstoperersan gülüm


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