Ersan Gülüm Beşiktaş'ta

Beşiktaş, geçtiğimiz yılın şubat ayında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Adem Gülüm'ü yeniden renklerine bağladı.

Siyah beyazlı kulüp, 7 milyon Euro'ya sattığı Ersan'ı, bonservisiyle birlikte geri aldı. Beşiktaş'ın bonservis için ödeyeceği ücret açıklanmadı.



Ersan Gülüm, Galatasaray yönetiminin gündemine de geldi ancak sarı kırmızılı yönetim, taraftarların tepkilerinden endişe ettiği için bu transfere sıcak bakmadı.



BEŞİKTAŞ'TA 5,5 SEZON OYNAMIŞTI



Ersan Adem Gülüm, Çin'e transfer olmadan önce Beşiktaş'ta 5,5 sezon forma giydi. Milli futbolcu bu süreçte siyah beyazlı formayı 94'ü Süper Lig, 13'ü Türkiye Kupası, 19'u da Avrupa kupalarında olmak üzere toplamda 126 resmi maçta giydi. Ersan Gülüm bu maçlarda 3 gol atarken, 1 kez kırmızı kart gördü.



Aynı zamanda Avustralya vatandaşı olan Ersan Gülüm, Çin Süper Ligi'nde oynadığı 24, Çin Federasyon Kupası'nda 1 maç oynadı.