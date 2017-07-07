Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlali sonucu yaşanan sivil can kayıpları nedeniyle kaygı duyduklarını söyledi.

Dujarric, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'daki cephe hattında son dönemde durumun kötüleştiğini belirtti.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanlarının, konuya ilişkin çağrısını desteklediklerini kaydeden Dujarric, "Taraflara her türlü askeri eylemden sakınmaları, gerilimi düşürecek adımlar atmaları ve şiddeti önlemeleri çağrısı yapıyoruz. Bu tehlikeli gerginliğe kalıcı çözüm ancak iyi niyetle müzakere masasına dönülerek bulunabilir." dedi.



Ermenistan ordusunun 4 Temmuz'da Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne havan toplarıyla ateş açması sonucu 2 yaşındaki bir kız çocuğuyla 50 yaşındaki babaannesi yaşamını yitirmiş, bir kadın da yaralanmıştı.