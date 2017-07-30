Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ve mevzilere uzun namlulu silahlarla ateş açtı.



Ateş sonrasında sivil yerleşim alanlarında maddi hasar oluşurken, Azerbaycan ordusundan Hüseyin Ekberli adlı asker de şehit düştü.



Açıklamada, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunularak, Ermenistan'ın provokasyonuna sert yanıt verileceği bildirildi.