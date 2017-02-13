Ermeni keşif ve sabotaj timi imha edildi

Azerbaycan ordusu, Ermeni keşif ve sabotaj timini imha etti.

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif ve sabotaj timi Azerbaycan askerlerince imha edildi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sabotaj girişiminin Azerbaycan askerlerince önlendiği belirtildi.



ERMENİ KEŞİF VE SABOTAJ TİMİNİN İMHA ANI



Açıklamada, tespit edilen Ermeni keşif ve sabotaj timinin ateş açılarak imha edildiği bildirildi.



Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu belirten Bakanlık, Ermeni timine yapılan saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.