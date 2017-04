Ermenek Barajı'ndan ekonomiye 1 milyar lira katkı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Karaman'ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve HES, işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerji ile ülke ekonomisine 1 milyar liradan fazla katkı verdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Karaman'ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve HES, işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerji ile ülke ekonomisine 1 milyar liradan fazla katkı verdi.



AA muhabirinin bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, çift eğrilikli asimetrik ince kemer beton tipinde inşa edilen Ermenek Barajı, 218 metre yüksekliğiyle Deriner Barajı'nın ardından Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı unvanını taşıyor.



Genişliği tepede 150 metreden az olan, tabanda ise yer yer 5 metreye kadar düşen, dar ve derin bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı, kablo vinç sistemi ile iş makineleri havada taşınarak inşa edildi. Teknik olarak, Türkiye'nin en zorlu baraj projelerinden biri olan Ermenek Barajı ve HES, 309 megavat kurulu güce ve 1 milyar 187 milyon kilovatsaat yıllık enerji üretim kapasitesine sahip.



Toplam 4 milyar 500 milyon metreküp biriktirme hacmi olan ve Eylül 2012 yılında enerji üretmeye başlayan barajda, bugüne kadar 4 milyar 155 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretildi. Bu üretimle ülke ekonomisine 2017 birim fiyatlarıyla 1 milyar 27 milyon lira katkı sağlandı.



"VADİ BARAJ GÖVDESİ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTANDI"



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajın inşa edildiği vadinin, baraj gövdesi için biçilmiş kaftan olduğunu belirterek, "Tabanda 5 metre, yamaçta ise 150 metreye ulaşan genişlik iş makinelerinin çalışmasını imkansız kılıyordu." dedi.



Bu sorunun kablolu vinç sisteminin devreye sokulmasıyla çözüldüğünü belirten Eroğlu, şunları kaydetti:



"Bir yamaçtan diğer yamaca gerilmek suretiyle oluşturulan vinç sistemi sayesinde iş makinelerinin çalıştırılması mümkün olmuştu. Her biri 25 ton ağırlığa sahip olan taşıyıcılar vadinin iki yamacı arasına gerilen kablolar üzerine yerleştirildi. Taşıyıcılar vasıtasıyla iş makineleri, çalışacakları platformları oluşturmak üzere vadi tabanına doğru indirilerek, askıda oldukları halde önce kazı çalışmalarını yapacakları platformları oluşturdular. Platform oluşturulduktan sonra platform üzerine alınan iş makineleri yine tedbiren kablolu vinç sistemine bağlı kalarak çalışmalara devam edildi. Tonlarca ağırlığa sahip iş makineleri, gövde kazılarını çok büyük oranda bu düzende tamamladı."



"ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN BARAJ İNŞAATINDA CAN KAYBI YAŞANMADI"



Dar vadinin aynı zamanda büyük taşkınların yaşanmasına da sebep olduğunu söyleyen Eroğlu, "Taşkın dönemlerinde çok sayıda iş makinesi zarar gördü, bazıları da kullanılamaz hale geldi. Ancak zorlu şartlara rağmen baraj inşaatında çalışan 145'i mühendis 445 teknik personel ile bin 300 işçi, özverili çalışmalar neticesinde can kaybı yaşanmadan baraj inşaatını tamamladılar." diye konuştu.



Bu mühendislik harikası barajın işletmeye alındığı günden itibaren milli ekonomiye 1 milyar liradan fazla katkı verdiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, "Yerli kaynaklarımızı kullanmadan bu üretimi yapmamış olsaydık, ithal doğalgaz ile yapmak zorunda kalacaktık." ifadelerini kullandı.