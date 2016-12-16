Ericsson, Huwaei ve Nokia'dan Turkcell'in "genç yeteneklerine" eğitim

Turkcell'in inovatif işe alım süreçleriyle yetenekli gençlere kapılarını açtığı "GNÇYTNK" programı kapsamındaki eğitimlere Ericsson, Huwaei ve Nokia da dahil oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, teknoloji alanında dünyada öncü olma vizyonuyla hareket eden şirket, Endüstri 4.0 için gençlere yatırım yapmayı sürdürüyor.



Bu kapsamda şirket, yetenekli gençleri bünyesine katmak amacıyla hayata geçirdiği GNÇYTNK programında verilen eğitimler için Ericsson, Huawei ve Nokia ile anlaştı. GNÇYTNK programı ile Turkcell bünyesine katılan gençler, bu üç teknoloji şirketinin üst düzey yöneticileri ve uzman isimlerinden aldıkları eğitimleri tamamladı.



Huawei, Nokia ve Ericsson'un Türkiye'deki eğitimlerinde yeni teknolojiler, sektör trendleri, mobil genişbant, yeni nesil şebekeler, 5G teknolojileri ve uygulama bilgileri, mobil abone deneyiminin nasıl geliştirileceği, teknoloji tabanlı ürün ve çözümler gibi dersler yer aldı. Eğitimler sonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, sorulara en hızlı ve doğru cevabı veren gençler yurt dışına gitme hakkı kazandı.



Söz konusu 3 şirkert ile yapılan anlaşma kapsamında, 162 kişi arasından başarılı olan 67 genç, şirketlerin Çin, Finlandiya ve İsveç'teki merkezlerinde düzenlenecek gelişim programlarına katılma fırsatı elde edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Sağlam, Huawei, Nokia ve Ericsson ile yaptıkları anlaşma kapsamında genç çalışanların bu markaların teknoloji merkezlerine giderek eğitim alacaklarını ve global pazarlarda farklı iş deneyimi yaşayacaklarını kaydetti.



Bu yatırımı, Turkcell'i geleceğe taşıyan yolda önemli sorumluluklar üstleneceğine inandıkları GNÇYTNK'lere yaptıklarını belirten Sağlam, "Bu imkanı sadece teknoloji ekiplerinde çalışanlara değil, tüm fonksiyonlarda çalışan genç yeteneklerimize sağlıyoruz. Ufku ve vizyonu olan bu gençlerimizin çalışma hayatında kendilerini geliştirmelerine fırsat vererek aynı zamanda Turkcell'in geleceğine de yatırım yapıyoruz. Böylece hedeflerimize ulaştıkça hep birlikte başarmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA