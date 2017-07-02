Ergin Ataman kararını verdi

Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ataman, "Bu sezon dinleneceğim. Aslında basketbolla ilgili bir şey yapmayı çok istiyorum. Benim seviyemde, kabul edebileceğim bir proje gelmedi." dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ın eski başantrenörü Ergin Ataman, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, Galatasaray Odeabank'tan ayrılış sürecinin yanı sıra A Milli Erkek Basketbol Takımı ve basketbolun gündemindeki diğer konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Tecrübeli başantrenör, yeni sezon için anlaştığı bir kulübün olmadığını belirterek, "Bu sezon dinleneceğim. Aslında basketbolla ilgili bir şey yapmayı çok istiyorum. Benim seviyemde, kabul edebileceğim bir proje gelmedi. Devlet tarafından düzenlenecek, sosyal sorumluluk odaklı bir basketbol projesinde çalışmak isterim. Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşmak, onlara basketbol sevgisini aşılamak isterim. Hiçbir maddi beklentim yok, basketbol tutkusunu, sevgisini Anadolu'ya yaymak istiyorum." dedi.



Galatasaray Kulübü ile yollarının ayrılmasında, yönetimin basketbolda küçülme kararı almasının etkin rol oynadığını aktaran Ataman, "Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10-12 kulübünden biri haline geldi. En büyük hayal kırıklığım, Galatasaray camiası bu kadar basketbol sevgisine yaklaşırken, bu kadar büyük bir heyecan duyarken bir anda yönetimin basketbolda küçülme kararı alması oldu." şeklinde konuştu.



"GALİBİYETLERDEN SONRA YÖNETİMDEN BİR TELEFON BİLE ALMADIK"

Galatasaray Odeabank'ın yalnız bırakıldığını vurgulayan Ataman, "Rakiplerimize baktığımız zaman, arkalarında çok büyük bir camia kenetlenmesi var. Sezona kötü başladık ama çok iyi bir hava yakaladık. Deplasmanda Olympiakos'u, Barcelona'yı yendik. Galibiyetlerden sonra yönetimden bir telefon bile almadık. Bunlar manevi şeyler." şeklinde görüş belirtti.



"HİDAYET TÜRKOĞLU'NA KIRGINIM"

Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na kırgın olduğunu söyledi.



A Milli Erkek Takımı'nı çalıştırmaması için Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın baskı oluşturduğunu savunan Ataman, "Hidayet Türkoğlu'na kırgınım. Daha doğrusu, Hidayet Türkoğlu ve Ömer Onan'a benimle el sıkışıp sonra iki ay beni aramadıkları için kırgınım. Benimle çalışıp çalışmamak bir tercih.



"FİKRET ORMAN'IN SÖYLEDİKLERİNİN BİR KISMINA KATILIYORUM"

Ergin Ataman, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan takımın, THY Avrupa Ligi'ne kabul edilmemesiyle ilgili yaptığı eleştiriye katıldığını ifade etti.



Ataman, Orman'ın söylediklerinin bir kısmına katıldığını vurgulayarak, "Avrupa'da basketbola en çok yatırım yapan ülke Türkiye. Basketbol Süper Ligi'nde final oynayan takımın, Beşiktaş'ın THY Avrupa Ligi'ne kabul edilmesi gerekirdi. Diğer kısmına katılmıyorum. THY Avrupa Ligi çok büyük bir organizasyon." ifadelerini kullandı.



