Eren Derdiyok'tan iyi haber

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok, tedavisinin iyi gittiğini ve sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk edeceği maçta forma giyebileceğini söyledi.



Milliyet Gazetesi tarafından düzenlen Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenine katılan Eren Derdiyok, "Milli takım arası benim adıma çok iyi geldi. Çalışmalara ve koşulara başladım. Bu şekilde giderse en geç gelecek hafta takımla beraber olacağım. İnşallah hazır olacağım." dedi.



Galatasaray'ın son antrenmanını Olimpiyat Stadı'nda yapmasıyla ilgili olarak da konuşan Eren, "Biz futbolcular, ne kadar güzel zemin olursa o kadar rahat hareket edebiliyoruz. Şu an Florya'da bu yönde bir sıkıntımız var, o yüzden Olimpiyat Stadı’nda antrenman yapıldı. Önlemler alındı, sahamızın gidişatı da iyi. Sahamızın düzelmesi için mutluyum, gidişata bakacağız." ifadelerini kullandı.



Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takımın ligdeki durumu hakkında ise, "Ciddi şekilde puan kaybı yaşadık, bu bir gerçek. Hala bir ihtimal var, puan durumu belli. Ben her zaman aynısını söylüyorum, maçtan maça bakmamız lazım. Çünkü her şey bitmiş değil, mücadele edeceğiz. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Eren, Tudor ve Riekerink'in antrenman yöntemleri arasındaki farkın sorulması üzerine ise şunları söyledi:



"Tudor çok hırslı bir hoca. İdman tarzı farklı, o yüzden bir farklılık görüyoruz. Riekerink’in idmanını eleştirmek doğru olmaz. Onun da kendisine göre bir felsefesi var diye düşünüyorum. Tudor ile beraber iyi bir yoldayız, takım çok iyi çalışıyor. Herkes fit duruma geliyor. Son 9 maçı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. O yüzden ideal bir durumdayız."