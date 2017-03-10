Eren Derdiyok Gençlerbirliği maçında yok

Galatasaray'da antrenmanda sakatlık geçiren Eren Derdiyok, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın yaptığı antrenmanda sakatlık geçiren Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan Eren Derdiyok'un çalışmayı tamamlayamadığı bildirildi. Kontrollerde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Eren'in, yarınki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği kaydedildi.



Aynı antrenmanda ayağına darbe alan Luis Cavanda'nın ise sağ ayak bileğinde kanama ve kemik ödemi oluştuğu belirtildi.



Bu arada, Galatasaray'ın dünkü antrenmanında da Semih Kaya ve Aurelien Chedjou sakatlık geçirmişti. Adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Semih Kaya da Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak. Topuğunda ağrı hisseden Aurelien Chedjou'nun durumuna ise yarın karar verilecek.