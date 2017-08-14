Eren Bülbül'e kurşun sıkan katiller bunun hesabını verecek

Başbakan Yıldırım, "Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül'e kurşun sıkan katiller, elbette bunun hesabını verecek." dedi.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.



Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Henüz 15 yaşında çiçeği burnunda evladımız Eren Bülbül'e kurşun sıkan şerefsizler bilsin ki biz 80 milyonuz. Yine o şerefsiz teröristleri üzerimize salan alçaklar bilsin ki dünya durdukça aşağılık hainler emellerine asla nail olamayacak. Sevgili Eren Bülbül, aziz 15'lik şehidimiz; Arkanda 80 milyon vatan evladı var. Seni cennete uğurlarken Türkiye düşmanlarına karşı 70'den 70'e bir olduk, bütün olduk. Rabbim seni ve bütün şehitlerimizi en yüksek mertebelere ulaştırsın. Sana kurşun sıkan PKK katilleri, elbette bunun hesabını verecek. Emin ol ki Türkiye'yi ve dünyayı onların başına dar edeceğiz. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Eren." dedi