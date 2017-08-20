Eren Bülbül için uçtular

Türk Yıldızları, Maçka kırsalında şehit düşen Eren Bülbül ve Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına gösteri yaptı.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ortahisar Belediyesince organize edilen gösteride, 7 jetten oluşan Türk Yıldızları, Toklu Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki alanda uçuş yaptı.