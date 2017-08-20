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20 Ağustos 2017 20:49 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2017 20:54

Eren Bülbül için uçtular

Türk Yıldızları, Maçka kırsalında şehit düşen Eren Bülbül ve Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına gösteri yaptı.

Eren Bülbül için uçtular

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü üyeleriyle sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik anısına gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Ortahisar Belediyesince organize edilen gösteride, 7 jetten oluşan Türk Yıldızları, Toklu Mahallesi ile Ayasofya Camisi arasındaki alanda uçuş yaptı.

Etiketler: eren bülbülmaçkaferhat gediktürk yıldızları


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