Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan torun paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan'ın oğlu, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan'ın oğlu, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" ifadeleriyle paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekilen üç fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.





Paylaşımlarını Twitter, İnstagram ve Facebook'tan yapan Erdoğan, "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile birlikte çekilen fotoğrafları dakikalar içerisinde on binlerce beğeni aldı.









