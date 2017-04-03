Erdoğan'ın kaldığı oteli fotoğraflayanları tespit etti

Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde görevli Albay Üner'in, Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelin darbeciler tarafından 12-13 Temmuz'da fotoğraflandığını tespit ettiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianamede, teşebbüsün bastırılmasında rol oynayan Albay İsmail Üner'in ismi dikkati çekti.



Tanık olarak verdiği ifadelerle darbecilerin kilit isimlerinin çözülmesine katkı sağlayan ve darbecilerin kendi aralarındaki konuşmalarında "Eskişehir'i ele geçirdiği" belirtilen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde görevli Albay İsmail Üner'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otel ve civarının 12-13 Temmuz 2016'da fotoğraflandığını tespit eden isim olduğu da ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki olaylara ilişkin iddianameye göre, teşebbüs gecesi saat 23.51'de, Korgeneral Mehmet Şanver tarafından Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde görevli albay İsmail Üner'e, "Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin illegal olduğu ve hiçbir talimatının yerine getirilmeyeceği" emri verildi.



Şanver'in ayrıca saat 00.11'de, Üner'e yazdırdığı "1-Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi tarafından yasal olmayan emirler verildiği tespit edilmiştir. 2-Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nin hiçbir talimatı yerine getirilmeyecektir. 3- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal BHHM üzerinden Hava Kuvvetlerine yönelik yazılı emirler vermeye devam edecektir. 4-Hava Kuvvetleri Komutanının emri olmadığı sürece hiçbir uçak kaldırılmayacaktır. 5-Talimatlara riayet etmeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır." içerikli emirler, tüm üs uçuş kulelerine bildirildi.



İddianamede, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki eski Tuğgeneral Kemal Mutlum ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın Genel Sekreteri eski Albay Veysel Kavak arasında 00.54'te yapılan görüşmeye de yer verildi.



"ESKİŞEHİR'İ İSMAİL ÜNER ELE GEÇİRMİŞ, GİTTİKÇE GİDİYOR"



Mutlum'un "Başka bir yerde bir şey var mı?" diye sorduğu Kavak'ın "Eskişehir'i İsmail Üner ele geçirmiş, gittikçe gidiyor, Akıncı'dan başka bir şey kalmadı." yanıtını verdiği de iddianamede aktarıldı.



Darbecilerin, 12 ve 13 Temmuz 2016'da, iki F-16 uçağıyla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarını fotoğrafladıklarını tespit eden ismin de İsmail Üner olduğu belirlendi.



İddianamede yer verilen ifadesine göre İsmail Üner, girişim başlamadan önce 12 ve 13 Temmuz 2016'da, hazırlık hareketlerinin yapıldığını, darbe teşebbüsünden sonra yaptıkları incelemede fark etti.



Hava resmi ve uçuş takip sisteminde yaptıkları çalışmalara göre, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe 12 Temmuz 2016'da Dalaman Havaalanına karşılıklı hizmet görevi için iki F-16 uçağıyla gidip geldiğini tespit ettiklerini belirten Üner'in iddianameye giren ifadesi şöyle:



"Bu uçuşların aylık planlamada olmadığını fark edince Kurmay Başkanı Tümgeneral Murat Semiz tarafından Semiz imzasıyla onay verildiğini tespit ettik. Daha sonra hava haritasında bu uçakların ne yaptığına baktığımızda 12 Temmuz 2016'da Dalaman Havalimanı'na inmeden önce Cumhurbaşkanının kaldığı otelin istikametine doğru gidip döndüklerini tespit ettik. Diyarbakır'dan Dalaman'a gelen bu iki F-16 uçağından yüzbaşı pilot Ceyhan Karabulut, Yarbay Ahmet Özdemir ve Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin bulunduklarını tespit ettik. Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin Diyarbakır Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli ile Dalaman'da bire bir buluştuklarını ve meydan dışına karayoluyla çıktıkları ihbarının Mehmet Şanver generale yapıldığını belirledik. Aynı zamanda Yüzbaşı Pilot Ceyhan Karakurt ile Yarbay Pilot Ahmet Özdemir'in darbe gecesi Diyarbakır'dan kalkıp, Ankara'ya gelen, Ankara'da bomba atan ve Akıncı Üssü'ne inen pilotlar olduğunu tespit ettik. Bunun suç duyurusunu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdik."



"FOTO KEŞFİ YAPTIKLARINI HAVA RESMİ ANALİZİNDEN TESPİT ETTİK"



Darbe girişimi gününden önce 13 Temmuz 2016'da keşif görevi amacıyla Akıncı Üssü'ndeki 142. Filo ile Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in komutanlığını yaptığı Hava Kuvvetleri İstihbarat Komutanlığı ile iş birliğiyle keşif görevi programı yapıldığını belirlediklerini anlatan Üner, şöyle devam etti:



"Genelkurmay Başkanlığından onay alındığını, bu görevin İzmir'den Ege Denizine çıkışlı ve İzmir'den Ankara'ya dönüşlü olarak planlanmasına rağmen görev esnasında Tuğgeneral Recep Ünal ve Korgeneral Mehmet Şanver'in emirleriyle Meis Adası'nın doğusundaki Yunan adacığının fotoğraflarının çekilmesi emri verilmiştir. Pilotlar havada yakıt azlığı nedeniyle Dalaman'a inmeleri gerektiğini bildirmiş, görev sonu Dalaman meydanına iniş yapmışlardır. İki F-16 uçağının pilotlarının birinin Pilot Yüzbaşı Erdem Hekimhan olduğunu tespit ettik. Diğer pilotun ismini şu an bilemiyorum. Dalaman Havalimanından kalkışı takiben Cumhurbaşkanı'nın kaldığı otelin etrafında foto keşfini yaptıklarını hava resmi analizinden tespit ettik. Yine uçan bu pilotlarla ilgili suç duyurusunu Cumhuriyet Başsavcılığına ilettik. Suç duyurusundaki evrakın hazırlığını bizzat ben yaptım. Suç duyurusunu da Mehmet Şanver imzaladı."