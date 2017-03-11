Erdoğan’ın imzası dünyaya taşınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında atığı imza dünyaya taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde attığı imza dünyaya taşınıyor. 1997 yılında dönemin İBB Başkanı Erdoğan’ın direktifi doğrultusunda meclis kararı ve imzasıyla kurulan İBB Gençlik Meclisi uluslararası arenada ses getirmeye devam ediyor.



TÜRK VE RUS GENÇLERİ YAKINLAŞIYOR



Yaptığı başarılı faaliyetleriyle Türkiye ve dünyada adından söz ettiren Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi Gençlik Danışma Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten TBB ve İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş, son olarak Rus Ulusal Gençlik Konseyi ile işbirliği anlaşmasına imza attı.



Ağırbaş, Rus Ulusal Gençlik Konseyi Başkanı Grigory Petushkov ile Rus ve Türk gençlik örgütleri arasında işbirliği kurarak iki ülkenin gençleriyle birlikte başarılı projelere imza atmayı hedeflediklerini dile getirdi.



İKİ ÜLKE ARASINDA YAKINLAŞMAYI ARTIRACAK



İBB Gençlik Meclisi ve Rus Gençlik Konseyi arasında yapılan anlaşmanın iki ülke arasındaki yakınlaşmaya büyük katkı sağlayacağını dile getiren Ağırbaş; “Gelecek gençlerin ellerinde şekillenecek ve biz geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.



CUMHURBAŞKANIMIZIN İMZASINI DÜNYAYA TAŞIYORUZ



TBB ve İBB Gençlik Meclisi olarak yurt içinde ve dışında yaptıkları başarılı faaliyetleri uluslararası arenaya taşımanın önemine vurgu yapan Ağırbaş; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1997 yılında İBB Başkanlığı döneminde imzasıyla kurduğu, Gençlik Meclisi’nin İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın yerel ve küresel plandaki gençlik vizyonu doğrultusunda uluslararası alanda etkin olmaya devam edeceğini dile getirdi.