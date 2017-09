Erdoğan'ın 'Birlik olun' çağrısı Almanya'da karşılık buldu

Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu BİG Genel Başkanı Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yönelik yaptığı "birlik olun" çağrısına uyarak Türk kökenlilerin kurmuş olduğu diğer parti olan ADD'ye birleşme çağrısı yaptı.

Almanya'nın ilk azınlık siyasi oluşumu Yenilik ve Adalet Partisi (BİG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere yönelik yaptığı "birlik olun" çağrısına uyarak Türk kökenlilerin kurmuş olduğu diğer parti olan Alman Demokratlar Birliğine (ADD) birleşme çağrısı yaptı.



Köln'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldız, "Güçlü bir Türkiye olmazsa bizim gidecek yerimiz yok. Balkanların gideceği yer Türkiye, Arapların gideceği yer Türkiye, Avrupa Türklerinin de gideceği yer Türkiye. Eğer burada ciddi soykırımlar, ırkçılıklar yaşanırsa gideceğimiz yer Türkiye. Türkiye güçlü olmak zorunda. Bu sorumluluk gereği de Cumhurbaşkanımızın 'birlik olun' mesajını duyduktan sonra biz dedik ki tamam bu en doğru şey, biz bu birliği öneriyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının birleştirmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bu devlet meselesi, milli mesele. Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya çalışanların oyununu bozmak zorundayız. Bizim için burada Türk milletinin haysiyeti, Türk insanının birliği o kadar önemli ki bunun için her şeyi feda ederiz. Koltuğumuzu da feda ederiz, gerekirse partimizi de kapatırız." şeklinde konuştu.



Yıldız, Türk kökenlilerin kurduğu ADD partisine çağrıda bulunarak, pazar günü saat 12.00'ye kadar kendilerine yanıt vermelerini beklediklerini, geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp BİG yönetimi olarak bu yanıtın olumlu olmasını umduklarını söyledi.



Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:



"Gerekirse seçimlerden sonra eşit şartlarda yeni yönetimimizi kurarız, milletin karşısına çıkarız ve deriz ki biz biriz, tekiz. Eğer bu teklifimiz karşılık bulmazsa lütfen millet de gerekeni yapsın. Her şeyi kapatıp biz temiz bir sayfa açmak istiyoruz. Eğer birileri burada Türk toplumunu bölmek isterse, o zamanda biz her türlü bu itibarsızlaştırma ve bölünmenin üzerine gideriz. Bunu yapanlara o zaman çok ciddi rakip oluruz. Kardeş elimiz ortada, lütfen Türkiye'ye de bu mesajı verelim, Almanya'ya da, Avrupa'daki diğer kardeşlerimize de bu mesajı verelim. İnşallah bu ülkenin vazgeçilmez, eşit şartlarda söz sahibi bir topluluğu olacağız, bu ülkeyle bütünleşeceğiz, bu ülkenin geleceğine, toplumuna sahip çıkacağız ve bu ülkede bütün toplum için adil bir siyaset üreteceğiz."