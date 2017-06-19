Pavlopoulos: Erdoğan'ı Atina'da memnuniyetle karşılamak isterim

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya olası ziyaretine ilişkin, bunu büyük bir memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya olası ziyaretine ilişkin, bunu büyük bir memnuniyetle karşılayacağını söyledi.



Pavlopoulos, çalışma ziyareti kapsamında Yunanistan'da bulunan Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi.



Yıldırım'ın "Cumhurbaşkanımız bu yıl içerisinde mutlaka bir resmi ziyaret gerçekleştirmeyi arzu ediyor" sözlerini yanıtlayan Pavlopoulos, "Büyük bir memnuniyetle Sayın Erdoğan'ın bu arzusunu karşılamak isterim. Bu benim de arzumdur." diye konuştu.



Pavlopoulos, Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması için ziyaretin önceden çok iyi hazırlanılması gerektiğini söyledi.



Yunanistan'ın Türkiye'nin AB'ye açılan bir kapısı olduğunu söyleyen Pavlopoulos, iki ülkeyi birleştiren özelliklerin ayıranlardan çok daha fazla olduğunu dile getirdi.