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23 Mart 2017 23:18 | Son Güncelleme: 23 Mart 2017 23:21

Erdoğan'dan Wesley Sneijder'e övgü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'in Türkiye sözlerini örnek gösterdi.

Erdoğan'dan Wesley Sneijder'e övgü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamalarda Avrupa'ya sert sözlerle yüklendi.

Hollanda'ya tepki gösteren Erdoğan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'i örnek gösterdi.

Erdoğan, "Bakın Galatasaraylı Sneijder, Hollandalılar gibi düşünmüyor. 'Burada eşimle beraber çok iyi durumdayım' diyor." ifadelerini kullandı.


Kaynak: haber7

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