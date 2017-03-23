Erdoğan'dan Wesley Sneijder'e övgü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder'in Türkiye sözlerini örnek gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında yaptığı açıklamalarda Avrupa'ya sert sözlerle yüklendi.



Hollanda'ya tepki gösteren Erdoğan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'i örnek gösterdi.



Erdoğan, "Bakın Galatasaraylı Sneijder, Hollandalılar gibi düşünmüyor. 'Burada eşimle beraber çok iyi durumdayım' diyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haber7