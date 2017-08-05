Erdoğan'dan tek tip elbise açıklaması! Darbeciler tulum giyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasına, "Malatya, 15 Temmuz darbe girişimine karşı en yürekli, en cesur ve en kararlı duruşu gösteren şehirlerimizden biriydi. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanları, ezanları, bayrakları, istiklalleri ve istikballeri uğruna ölümü göze alarak sokakları, meydanları dolduran tüm Malatyalı kardeşlerime buradan bir kez daha teşekkür ediyorum." sözleriyle başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan eserleri anımsatarak, "Böylece büyükşehir belediyemizin 119 milyon liralık yatırımlarının resmi açılışını yapmış oluyoruz. Toplam Malatyamıza 375 trilyon liralık hizmetin hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak her yönden yoğun bir saldırı altındayız. Güneyimizde bir terör devleti kurma çabaları sürüyor. Sürekli ismi değiştirilen bir terör örgütü üzerinden ülkemizi kuşatmaya çalışıyorlar. Bölücü örgüt yurt içinde de eskisine göre çok azalmış olmakla birlikte zaman zaman eylemler yapabiliyor. İnşallah çok yakında bu örgütün yurt içindeki faaliyetlerini tamamen çökertmiş olacağız. Bölücü örgütü, Suriye ve Irak'ta da asla rahat bırakmayacağız."



"DURUŞMALARDA SOYTARILIK YAPIYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak."



FETÖ davaları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetin karşılığı olan cezaları alıp hapishanelerde, tutuklu değil hükümlü olarak gittiklerinde, gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek." ifadelerini kullandı.



"FETÖ sanıkları bugün hala onlara el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleri ile baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri, yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak." dedi.