Erdoğan'dan şehit Sekin'in ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında yaşanabilecek olası faciayı kendi canını ortaya koyarak önleyen kahraman polis Fethi Sekin'in ailesiyle telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan bugün şehit trafik polisinin eşi Rabia Sekin ve polis kardeşi Fikret Sekin'i arayarak, aileye telefon aracılığıyla da taziyelerini iletti.



Şehit polis Sekin'e Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun yakınlarına da metanet ve başsağlığı dilediğini belirtti.