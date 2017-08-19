Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz ile Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Abdülhadi Yılmaz'ın ailelerine telgraf göndererek, başsağlığı diledi.