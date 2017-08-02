Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ile Hakkari'de şehit olan asker ve korucu ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da bölücü terör örgütü mensuplarının yaptığı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik ile Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal ve Hakkari'de şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız ile güvenlik korucusu Sebahattin Hayva'nın ailelerine taziyelerini iletti.