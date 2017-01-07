Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sekin ile Çorum'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerler Gencer ve Ekinci'nin ailelerine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ile Çorum'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerler Halit Gencer ve Bilal Ekinci'nin ailelerine taziye telgrafı gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde terör örgütü mensuplarınca yapılan silahlı ve bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Sekin ile Çorum'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerleri Gencer ve Ekinci'nin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.



Erdoğan, şehit ailelerine taziyelerini iletti.