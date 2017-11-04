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04 Kasım 2017 20:07 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2017 20:04

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan polis memuru ile Hakkari'de şehit düşen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Şemdinli'de şehit olan askerler Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak, Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara, Piyade Sözleşmeli Er Erhan Karaca, Piyade Sözleşmeli Er Emre Karaslan, Piyade Sözleşmeli Er Ömer Küçük, Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun ile Şemdinli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Yüzbaşı Burak Bilen ve Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler: şehit aileleritaziyeerdoğantelgraf


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