Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay, Bitlis ve Hakkari'de şehit olan polislerin ve askerlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da şehit düşen polis memurları Bayram Bozdoğan ve Hayrettin Mennan ile Bitlis ve Hakkari'de şehit olan askerler Halil Ateş, Recep İnce ve Harun Arvas'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da dün polis uygulama noktasına yapılan silahlı saldırıda şehit düşen polis memurları Bozdoğan ve Mennan, Bitlis'te şehit olan askerler Ateş ve İnce ile Hakkari'de şehit olan Arvas'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.