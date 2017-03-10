Erdoğan'dan Rusya'ya Münbiç mesajı

Putin'le ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç halkının evlerine dönmesi için Türkiye-Rusya ve koalisyon güçlerinin işbirliği yapması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le birlikte yaptığı ortak basın toplantısında, Münbiç ve Rakka hakkında önemli mesajlar verdi.



Erdoğan şunları söyledi:



"Münbiç sürecinde bildiğiniz gibi şu anda orada Türkiye-Rusya olarak koalisyon güçleriyle bir iş birliği yapalım istiyoruz. Bu iş birliğiyle beraber Münbiç halkının oraya yerleşmesini sağlayalım. Yani terör örgütlerinin oraları işgali değil, kendi halkının oralara yerleşmesi en büyük arzumuzdur. Bundan sonra asıl hedef Rakka. Rakka biliyorsunuz DEAŞ'ın en büyük örgütlendiği yerdir ve elimizdeki rakamlara göre 3 bin civarında DEAŞ'lının oralarda olduğu, bize istihbaratın verdiği bilgilerdir."