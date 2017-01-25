Erdoğan'dan referandum açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine dair, "Ülkeye dönünce hemen kararımızı vereceğiz ve bunu tekrar TBMM’ye göndereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasında, anayasa değişikliğine ilişkin kanun ile ilgili olarak, "Ülkeye dönünce hemen kararımızı vereceğiz ve bunu tekrar TBMM’ye göndereceğiz." diyen Erdoğan, "Muhalefet, Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok ama bunlara da alışığız. Anayasa Mahkemesine çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili kararını verir. Çünkü milletimiz şu anda yoğun bir şekilde heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde." şeklinde konuştu.