Erdoğan'dan sert tepki: Sen geri zekalı mısın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan CHP'li vekil ve Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:



Yanımda birçok Bakan arkadaşımla beraber geldim. Bu Trabzon'a verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Sağlıkta bugüne kadar Trabzon'a 24 yeni tesis kazandırmışız. Şimdi sıra proje çalışmaları süren ve benim adeta aşkım diye ifade ettiğim şehir hastanesine geldi.



"ULA KILIÇDAROĞLU SEN NE İŞE YARARSIN?"



Modern bir kalkınma ve modern bir şehircilik şehir hastaneleriyle olur. Lafla peynir gemisi yürümez. Kılıçdaroğlu'nun SSK'ya genel müdür olduğu döneme bak. Savaş Ay'ın programında beyefendinin genel müdür olduğu zamanı seyrettiniz değil mi? Ne diyor o dönem daha iyiydi dedi. Ula sen ne işe yararsın! Bunun adı kaset genel başkanlığı. Türk siyasetini bunlar negatif tipleridir.



KADERE BAK!



Saadet Partisi'nin başındaki birileri de 'hayır' diyor. Kadere bak, kimler kimlerle yan yana geliyor. Onlar 'hayır' dedi diye biz duracak mıyız?



SEN GERİ ZEKALI MISIN?



(CHP Milletvekili Bozkurt'un açıklamaları) Sen kimsin, kimi denize döküyorsun terbiyesiz? Samsun'dan yola çıkamazsın. 16 Nisan'da Evet çıkarsa denize dökeceğiz diyor. CHP Konya Milletvekili sen geri zekalı mısın?



Kılıçdaroğlu, sende zerre kadar dürüstlük varsa elinde belgeler varsa bunları açıkla, 16 Nisan'dan sonra geç kalırsın.



Biz bu tipleri denize falan dökmeyeceğiz. Bunlar türünün son örneği, gelecek nesiller bu eziyetten kurtuluyor.