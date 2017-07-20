Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile ilgili mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım da Kıbrıs'ta törene katıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 43. yıl dönümü, Türkiye ve Kıbrıs'ta kutlanmaya devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 20 Temmuz'la ilgili sosyal medya hesabından, "Kıbrıs Türkü'nün mevcudiyetine kasteden teşebbüsü akim bırakan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü kutlu olsun" dedi.



Kıbrıs Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.



Törene Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele de katıldı.



Daha sonra Başbakan Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü.