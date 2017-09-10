Erdoğan'dan Myanmar ve Bangladeş'e çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar) Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz."