Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programının ardından Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gitmek üzere Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı.



Tarabya'daki minibüs durağı önünde durdurduğu makam aracından inen Erdoğan, çevresinde toplanan minibüs şoförleriyle bir süre sohbet etti.



Minibüs şoförleri, sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.