Son Dakika!
13 Mart 2017 23:04 | Son Güncelleme: 13 Mart 2017 23:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'da minibüs durağını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programının ardından Sarıyer'deki Huber Köşkü'ne gitmek üzere Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nden ayrıldı.

Tarabya'daki minibüs durağı önünde durdurduğu makam aracından inen Erdoğan, çevresinde toplanan minibüs şoförleriyle bir süre sohbet etti.

Minibüs şoförleri, sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Huber Köşkü'ne geçti.

Etiketler: minibüs durağı


0Yorum Yap