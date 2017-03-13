Erdoğan'dan Merkel'e cevap: Yazıklar olsun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faşist Hollanda'ya desteğini açıklayan, teröristleri ülkesinde besleyen Merkel'i yazıkalr olsun diyerek sert bir şekilde eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'ya desteğini açıklayan, teröristlere kucak açan Merkel'e cevap verdi.



Erdoğan, ''Batı'nın gerçek yüzünü gösteriyorlar. Biz böyle görmek istemezdik. Almanya'nın Şansölyesi de Hollanda'nın yanında yer alıyor. Sana yazıklar olsun. Demek ki sen de aynı kafadasın. Bu, bu demektir. 'Yanındayım.' dediğine göre o da demek ki aynı kafada. Biz kişinin sevdikleriyle beraber olduğuna inananlardanız. Bunların yaptıklarının kesinlikle ne Avrupa Birliği müktesebatına ne Venedik, hiçbir yere uyar tarafı yoktur..'' ifadelerini kullandı.