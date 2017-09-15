Erdoğan'dan CHP'nin SİHA açıklamalarına sert tepki!

Atv, A Haber, A News ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sezgin Tanrıkulu'nun skandal SİHA açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu ve Tanrıkulu'nun skandal SİHA açıklamalarına ilişkin açıklamaları şu şekilde;



KİMİN AVUKATLIĞINA SOYUNUYORSUN EY KILIÇDAROĞLU?



Bu ifadeleri görüyorsunuz. Al birini vur ötekine. Biri diyor ki senin İHA'ların nerede öbürü diyor orada piknik yapıyorlar diyor biri çıkıyor bunlar terörist de olabilir diyor. Sen burada kimin avukatlığına soyunuyorsun. Benim burada bu kadar Mehmetçik'im şehit ediliyor. Benim vatandaşlarım şehit ediliyor. Veznecilerde şehit edilen benim vatandaşlarım değil miydi sivil değil miydi bunlar onların silahları mı vardı ey Kılıçdaroğlu? Kızılay'daki meşhur bomba olayı neyin nesiydi. Yahu siz ne utanmaz adamsınız. Nasıl bunları konuşuyorsunuz. Bütün bunlar olacak biz hala teröristlerin olduğu yerlerde inlerde mağaralarda bunları izleyeceğiz. Yok öyle şey. İnlerine gireceğiz inlerine. Biz Kılıçdaroğlu'nun ağzıyla geri vitese takamayız. Diğeri zaten tam terörist ağzıyla konuşuyor.



İHA YAPMAMIZ RAHATSIZ EDİYOR



Attığımız milli İHA adımları bunları rahatsız ediyor. Kılıçdaroğlu istediğin kadar üzül. Yanındakinin ismini zaten vermeyeceğim. Sen de istediğin kadar üzül. Terörün yandaşları istedikleri kadar üzülsünler. Bu mücadeleyi sonuna kadar tek terörist kalmayıncaya kadar devam ettireceğiz. Bu ülkenin huzuru mutluluğu için buna ihtiyacımız var. (Kılıçdaroğlu'nun terörü bitireceğim sözleri üzerine) Bu anlayış bu kafa neyle bitirebilir bu işi?