Erdoğan, Rivlin ile Mescid-i Aksa'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret ederek, olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.



Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini ifade etti.