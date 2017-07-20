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20 Temmuz 2017 19:15 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2017 19:17

Erdoğan, Rivlin ile Mescid-i Aksa'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'te Mescid-i Aksa ekseninde yaşanan gerilimle ilgili olarak İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Rivlin ile Mescid-i Aksa'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile yaptığı telefon görüşmesinde, 14 Temmuz'da Harem-i Şerif'te vuku bulan ve can kayıplarının yaşandığı hadisenin kaygı verici olduğuna işaret ederek, olaydan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde Müslümanların Mescid-i Aksa'ya hiçbir kısıtlama olmaksızın girebilmeleri gerektiğini ifade etti.

Etiketler: mescid-i aksaisrailcumhurbaşkanı erdoğan


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