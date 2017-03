Erdoğan'dan Hollanda Başbakanı'na: "Daha sen bedel ödemedin, dur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün çıkmış Hollanda Başbakanı açıklama yapıyor; 'Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz.' Neyi düzeltiyorsun ya, dur bakalım, dur. Daha sen bedel ödemedin, dur. Önce bunun hesabını vereceksin." dedi.

Erdoğan, Hollanda'ya seslenerek, "Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar? Sen önce uluslararası hukuku öğren. Demokrasi nedir onu öğren." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli toplu açılış töreninde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar kendi topraklarıdır o ülkelerin. Yani şu anda Hollanda'daki büyükelçilik de konsolosluk da bizim toprağımızdır. Düşünebiliyor musunuz, kapıyı açmıyorlar. İçeriden konsolosu dışarı çıkartmıyorlar ve Bakanımızı oraya göndermiyorlar. Bunu yapan kim? Hollanda. Kim bu? Avrupa Birliği üyesi. Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar? Sen önce uluslararası hukuku öğren. Demokrasi nedir onu öğren. Yeri geldiği zaman Türkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler önce bunu öğrenin bunu." dedi.



"SİZ NE YAPACAĞINIZI BİLİYORSUNUZ DEĞİL Mİ?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlarına seslendi.



Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Gereğini nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Şu an Hollanda'daki vatandaşlarımız bizi ekranları başında izliyor. Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri izliyor. Hepsine sesleniyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Türkiye düşmanlarına karşı, Cumhurbaşkanınıza düşmanlık yapanlara karşı orada ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Kullanacakları oyları nasıl değerlendireceklerini onlar çok iyi biliyorlar"

"Tüm uluslararası kuruluşları Hollanda'ya yaptırım uygulamaya davet ediyorum"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan Avrupa Birliği organlarını ve demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini koruma misyonuyla çalışan tüm uluslararası kuruluşları, Hollanda'ya karşı seslerini yükseltmeye hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum" diye konuştu.

"DAHA SEN BEDEL ÖDEMEDİN, DUR. ÖNCE BUNUN HESABINI VERECEKSİN"



Başta Almanya olmak üzere bir süredir Avrupa ülkelerinde benzer zorluklarla karşılaşıldığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün çıkmış Hollanda Başbakanı açıklama yapıyor; 'Türkiye ile ilişkilerimizi düzelteceğiz.' Neyi düzeltiyorsun ya, dur bakalım, dur. Daha sen bedel ödemedin, dur. Önce bunun hesabını vereceksin."