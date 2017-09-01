Erdoğan'dan flaş Arakan açıklaması! Ya öleceğiz, ya olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti bayramlaşma programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi hedef alan siyasi veya ekonomik bir ithamla Suriye ve Irak'ta atılan adımlar arasında yakın ilişki vardır. Ya öleceğiz ya olacağız; hedef bu olmalı. Buradaki hiçbir arkadaşım da inanıyorum teslim olmaz" dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan omuz omuza dayanışmanın olduğu bir bayram yaşıyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.



"FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkarmayı çalışanları görüyorum. Her şehidimiz ve gazimizin bizim gözümüzde ayrı bir yeri vardır. Biz tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bu duygularla yaklaşıyoruz. FETÖ ihanet şebekesinin gerçekleştirdiği bu saldırıyı milletimizin tek vücut olarak ödemiş olması tarihte eşine az rastlanan bir başarı örneğidir.



'CHP'NİN ŞEHİTLİK ALEMİ'NE TEPKİ



Şehitlerle ilgili kimlerin ayrım yaptığı yapacağı bellidir. Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehitlere, gaziye saygı yok.



MYANMAR İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK



3 gündür Arakan'la ilgili olarak devlet başkanlarını arıyorum. Bütün bu görüşmelerimle birlikte ayın 19'undan itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. "Arakan'ın bizimle ne ilgisi var" şeklinde serzenişleri görüyorum. Bu çevreler bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Arakan coğrafi olarak uzaktır ama tıpkı bölgedeki pek çok yer gibi gönül dünyamızın sınırları içindedir.



DÜNYA MEDYASI KATLİAMIN ORTAĞIDIR



İslam medeniyeti yok edilmek isteniyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan'da bozulacaktır. 1 asır önce 35 bin altını bize gönderen Arakanlı kardeşlerimize, tüm dünyanın yaptığı gibi sırtımızı dönemeyiz. Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Biz bu meselenin takipçisi olacak, Türk milleti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz.



"YA ÖLECEĞİZ, YA OLACAĞIZ"



Ülkemizi hedef alan siyasi veya ekonomik bir ithamla Suriye ve Irak'ta atılan adımlar arasında yakın ilişki vardır. Tüm gücümüzle mücadelemizi verecek ya da başımıza geleceklere teslim olacağız. Ya öleceğiz ya olacağız; hedef bu olmalı. Buradaki hiçbir arkadaşım da inanıyorum teslim olmaz.