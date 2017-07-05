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05 Temmuz 2017 16:21 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2017 18:08

Erdoğan'dan darbeciler tarafından vurulan Aslan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı ziyaret ediyor.

Erdoğan'dan darbeciler tarafından vurulan Aslan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığında darbeciler tarafından başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı, tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırması Hastanesinde ziyaret ediyor.

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