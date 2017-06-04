Erdoğan'dan çevreci paylaşım

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında çevre sorunları ve bunlara bağlı geliştirilen politikaların ekonomi, kalkınma, enerji ve sağlık gibi pek çok alanda belirleyici rol oynadığına işaret eden Erdoğan, bütün ülkelerin teknolojideki hızlı gelişme, sanayileşme, plansız yapılaşma ve bilinçsiz tüketimden kaynaklanan, geleceği tehdit eden çevre sorunlarının çözümü konusunda ortak çalışmalar yürüttüğünü anımsattı.



Çevre sorunlarının küresel niteliğinin, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi, açlık ve yoksullukla mücadele edilmesi ve yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hususlarında tüm insanlığın iş birliğini ve duyarlılığını zorunlu kıldığını ifade eden Erdoğan, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki sorumluluklarını her zaman yerine getiren, çevre sorunları konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol üstlenen Türkiye, 2023 hedeflerini sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı olarak belirlemiş; bu anlayışla tabiat varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere her zaman destek vermiştir.



Çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından biri ise, çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak, toplumda hassasiyetin artırılması, tüm vatandaşlarımızın bu hususta bilinçlendirilmesidir. Eğitim kurumları, sivil toplum örgütleri ve basın yayın organlarının iş birliğinde yürütülecek çalışmalarla, içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların, insanlığın geleceği için taşıdığı önemi tüm vatandaşlarımıza anlatmamız gerekmektedir."



Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni eden Erdoğan, mesajında gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.